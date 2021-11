Min mening: - Vi har alle ansvar for klimaudfordringerne

I 2023 får vi supersygehus i Regionen. Patienterne skal udlægges. Det betyder der bliver behov for helt nye kommandoveje for at hjemmesygepleje og patienter kan få den hjælp det har brug for. At blive helbredt for sygdom er ikke kun at få en operation eller noget medicin, det er også at hele som menneske, når man måske har følt sig truet på sit liv og sit selvbillede. Derfor er omsorgen det umistelige, som vi skal kæmpe for. Der skal være plads til et fagligt, velargumetneret skøn, så ikke alt ender i excellark og retningslinjer. Det gælder især mennesker der fejler flere ting – det bliver ofte tabt og her skal vi have en koordinator, der kan støtte dem.

Og vi skal give ordentlige arbejdsforhold til vore sundhedsansatte – tempo, effektivisering har erstattet professionel omsorg og fagligt skøn – det skal vi have genindført.

Det er meget godt at behandle, men vi skal også sikre en værdig død – her er behov for målrettet oplæring af basispersonalet både på sygehus og i hjemmeplejen, der skal være døgnkontakt til et palliativt team i den sidste tid og vi har brug for flere hospicepladser i regionen. Palliation er ikke kun smertebehandling ved uhelbredelig kræft – det er også fysisk lindring af gener ved kroniske sygdomme som hjertesvigt, KOL, diabetes og psykisk, social og eksistentiel hjælp, når vi står i vores sidste tid. Således vi får givet aktiv livshjælp.