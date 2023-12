Nu er der hjælp på vej: Julies piger havde brug for hjælp, da hun blev ramt af psykisk sygdom

- Hun skjulte en stor smerte, som andre i familien ikke så, fordi jeg var patienten. Det var mig, der var fokus på, forklarer Julie Ostenfeldt Thinesen.

Desværre er der mange børn som Freja og Emma, der ikke bliver set, når deres forældre bliver ramt af psykisk sygdom. Og bliver de ikke set, er der ingen professionel hjælp til at hjælpe dem igennem en svær tid som pårørende.

Syv ud af ti får ikke hjælp

Syv af ti børn, der har en forældre med en psykisk sygdom, får ingen hjælp. Det viser en ny undersøgelse fra Psykiatrifonden, Børns Vilkår og Ole Kirks Fond, som forskere fra Syddansk Universitet står bag. Forskningen viser også, at det kan forringe børnenes chancer for selv at undgå psykisk sygdom senere i livet. Det risikerer også at påvirke deres karakterer i folkeskolen, deres muligheder for at blive optaget på en uddannelse og deres tilbøjelighed til at begå kriminalitet. Alt sammen i en negativ retning.

Forskeren bag undersøgelsen, Marie Kruse, peger på flere årsager til, at kun tre af ti børn får hjælp: Det kan være, at nogle af børnene bliver overladt til sig selv med nogle traumer, der skal bearbejdes, fordi forældrene ikke er i stand til at passe dem lige så godt, som når de ikke er syge. Forældrene kan være bange for, at systemet, tager børnene fra dem, hvis de beder om hjælp. Der er også et tabu forbundet med at bede om hjælp, når man er ramt af psykisk sygdom. Og endelig bliver børn ikke opsporet af systemet

Marie Kruse understreger samtidig, at det ikke er alle børn, der har brug for den samme hjælp.