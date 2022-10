"Nu er det Lottes tur": Men det blev aldrig Lottes tur - nu har hun sagt op

Svigtet gang på gang

Da regionen i 2020 sendte den først bonus af sted til udvalgte faggrupper, var der sygeplejersker, der fik, men ikke Lotte Hansen.

- Det var til dem, der kom udefra og tog vagter, mens jeg havde fået vagter på OUH i Svendborg, og det var en intern flytning. Derfor var der ingen penge til mig, fortæller Lotte Hansen.

- Det gav mig en følelse af, at jeg blev uretfærdigt behandlet. Jeg havde kæmpet for at få det til at hænge sammen på hjemmefronten, uddyber hun over en kop kaffe hjemme ved det runde spisebord i hendes køkken.

Efter det blev der lagt mere til. Det, der skuffede Lotte Hansen mest, var regeringens indgreb i strejken året efter.

- Det var en strid omgang, et antiklimaks. Der røg min tillid til regeringen, siger hun

Den berømte dråbe faldt, da Lotte Hansen måtte skrive under på en ny ansættelseskontrakt. Hun kunne ikke længere undslippe vagter på OUHs matrikler i både Svendborg og i Nyborg.

- Jeg var frustreret og afmægtig. Jeg vil gå glad på arbejde hver dag. Det kunne jeg ikke længere, siger Lotte Hansen.

Det svinder af kaffen i koppen hjemme ved spisebordet, det samme gjorde Lotte Hansens overskud i begyndelsen af 2022. I maj tog hun konsekvensen og sagde sit job op.

- Det var en lettelse, selv om jeg ikke havde noget andet arbejde.

Det fik hun heldigvis hurtigt, som sygeplejerske i blodbussen. Hun savner kontakten til patienterne, men ikke den uvished og det stress, der fulgte med hendes tidligere arbejde.

Det blev aldrig til 1.000

I Dansk Sygeplejeråd genkender kredsformand i Syddanmark John Christiansen Lotte Hansens fortælling.

- Der var mange, der blev skuffede, fordi de ikke fik del i bonusser, vi forhandlede hjem under corona, men det var svære forhandlinger, siger han.

En anden sag er sygehussektorens vedvarende udfordringer med at rekruttere og fastholde sygeplejersker som Lotte Hansen i job.

- Vi forhandler med regionen om at gøre det mere attraktivt at arbejde som sygeplejerske i vagtbærende stillinger. Det har resulteret i højere løn til dem på døgnbemandede og vagttunge afsnit.

Sygeplejemanglen er massiv og de flygter fra faget. Gør I det så godt nok?

- Vi har råbt op om det i flere år. Vi fik også øget optaget på uddannelser i regionen med 25 procent for fem år siden. For tre år siden gjorde vi politikerne i Region Syddanmark opmærksomme på, at der ville komme til at mangle anæstesisygeplejersker, men ingen lyttede. Det er imidlertid et faktum i dag, siger John Christiansen.

- Det er heller ikke alt, politikerne i regionen kan løse. Deres pengekasse er ikke stor nok. Det er folketingspolitikerne, der også må gøre noget, uddyber han.

Hvis jeg skal vende tilbage …

Ærgrelsen og svigtet sidder stadig i Lotte Hansen.



- Mette Frederiksen levede aldrig op til det, hun lovede. Pandemien pressede systemet, det rykker bare ikke ved, at der tilsyneladende er flere centraliseringer på vej og på, at vi ikke blev behandlet med respekt.

For Lotte Hansen handler det ikke om penge, men om ordentlige arbejdsvilkår.

- Hvorfor skal vi alle sammen arbejde i den her kasse, hvor alle skal tage alle slags vagter? Jeg savner nogle gange mit arbejde helt ind i hjertet, men jeg kan ikke arbejde flere helligdage om året og så også weekender.

Derfor er hun ikke på vej tilbage i kitlen lige foreløbigt.

Ved du, hvem der skal have din stemme til folketingsvalget 2022? Ellers kan du tage vores kandidattest og finde din kandidat.