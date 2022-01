Nu kan børn blive testet på alle regionens teststeder

- Vi ser, at coronasmitten breder sig blandt de yngste børn, og derfor har vi set på mulighederne for at gøre det så enkelt og nemt som muligt at få testet sit barn i Region Syddanmark, siger Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at man systematisk tester børn under 12 år. Men det anbefales at man PCR-tester børn, som har været nærkontakt eller har lette symptomer. Desuden kan man vælge at blive hurtigteste før et besøg hos bedsteforældrene.

- Vi ved, det kan være en udfordring at teste et barn, som kun er to år gammelt. Det er selvfølgelig okay, at forældrene hjælper med at holde om barnet, siger Kurt Espersen.

Men han understejer samtidig at poderene kan afvise at teste børn, der ikke ønsker at lade sig teste.