Nye åbningstider på vej til testcentre

Kravet om tidsbestilling bliver samtidig fjernet, så man på alle de seks steder fremover kan møde op til test uden tidsbestilling.

Koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen, oplyser til TV 2 Fyn, at de nye tider i høj grad skyldes, at flere og flere bliver vaccineret.

- Vi har igennem længere tid set en faldende efterspørgsel for PCR-tests. Og det hænger nok sammen med, at færre har behov for at opdatere deres coronapas, fordi der er flere, der bliver vaccineret, siger Kurt Espersen.