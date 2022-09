Nyt OUH eller Svendborg Sygehus? Her skal fynboerne hen, hvis de bliver akut syge

Selvom et flertal af Sundhedsudvalget i regionen har indstillet, hvordan stregen i landskabet på Fyn skal sættes for hospitalsvæsenet, har SF tænkt sig at stemme imod forslaget.

- Forslaget kommer igennem, for vi er kun få som kommer til at stemme imod. Det bliver godt for blandt andre Nyborg og Assens, men det er rigtig skidt for sydfynboerne, siger medlem af Sundhedsudvalget Annette Blynel (SF).

50 sengepladser flyttes

Når det fremtidige optageområde med al sandsynlighed bliver vedtaget i regionsrådet, vil omkring 50-55 medicinske sengepladser skulle flyttes fra OUH Svendborg til Odense.



- Vi kan godt forstå, at man vil ændre optageområdet, men vi mener ikke, at konsekvensen skal være at flytte hele 50 akutte sengepladser i Svendborg, siger Annette Blynel (SF).

Socialdemokratiets Mark Søgaard (S) mener dog ikke, at der er grund til bekymring. Han tror på, at ændringen i sygehusstrukturen vil give "harmoni" i det fynske.

Men vil der være personale nok til at håndtere 50 ekstra sengepladser i Odense?

- Jeg tænker, at noget personale i Svendborg vil flytte med. Der vil også komme nogle områder på OUH, som vil blive flyttet den anden vej til Svendborg. Jeg er ikke bekymret på nuværende tidspunkt, men jeg kan godt forstå bekymringen, siger Mark Søgaard (S).

Det fremtidige optageområde vil træde i kraft, når Nyt OUH står klar til modtagelse af patienter i 2023. Flytningen af sengepladser kommer dog til at kræve endnu en tilbygning på Nyt OUH, tilføjer han.

Selv om patienterne først rykker ind på Nyt OUH til næste år, er den første afdeling på hospitalet tæt på at blive taget i brug. Tidligere på måneden var 4.000 borgere på besøg for at se indenfor i landets største byggeplads.