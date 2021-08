Nyt OUH kan ikke låne penge - men det kan man i Nordsjælland

Uden kompromiser

Han fortæller, at hovedfokus - dengang man besluttede at bygge 16 supersygehuse - var, at overholde budgetterne. Det har man gjort på byggeriet af Nyt OUH blandt andet ved at fjerne dele af byggeriet, som man ellers gerne ville have.

- Meningen med det var jo, at vi skulle have et samlet Nyt OUH, som ikke består af kompromiser. Det er derfor, vi skal flytte fra det gamle OUH, som er fyldt med knopskydninger og nødløsninger, forklarer næstformanden.

Færdiggørelsen af byggeriet er gennem årene blevet skubbet af flere omgange. Senest i juli måned 2021, hvor det kom frem, at coronapandemien har skubbet byggeriet med fem måneder. Efter planen skal Nyt OUH stå færdig i august 2023.