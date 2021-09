Øget pres: Virus fører til aflyste operationer på OUH

OUH opmærksomme

På OUH er man også opmærksomme på problemet, og her har man gjort sig flere foranstaltninger, for at kunne følge med.

Det er især forkølelsesvirussen RS-virus, der skaber problemer. RS-virus er særlig hyppig hos små børn, og kan give vejrtrækningsproblemer. Det skaber et øget behov for indlæggelser.

På OUH har det blandt andet betydet, at de har været nødt til at aflyse flere planlagte operationer på H. C. Andersens Børne- og Ungehospital.

- Det vi gør, er, at udskyde planlagte operationer og besøg på ambulatoriet. Det er for at få personale og flere sengepladser, siger Marianne Skytte Jakobsen, der er ledende overlæge på H. C. Andersens Børne- og Ungehospital.

Ifølge hende er det lige nu mellem 0 og 2 planlagte operationer om dagen, der udskydes. Den første operation blev udskudt 14. september og i alt er 10-12 operationer udskudt.

- Nogle af dem, der er udskudt, er nogen, hvor vi forventede at barnet skulle ligge i sengen i lidt længere tid, forklarer Marianne Skytte Jakobsen.

Hvis man har barn, der har en aftale på H. C. Andersens Børne- og Ungehospital, skal man fortsat møde op til sin tid. OUH kontakter borgerne, hvis der er ændringer.