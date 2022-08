Operationer aflyses: Alvorligt it-nedbrud lammer Regionen

Region Syddanmark er torsdag formiddag blevet ramt af et større it-nedbrud.

Det betyder blandt andet, at det ikke er muligt på sygehusene at tilgå elektroniske patientjournaler, og som konsekvens deraf er de nu begyndt at aflyse planlagte operationer på alle regionens sygehuse.

Regionen karakteriserer it-nedbruddet som "alvorligt".

Det oplyser Region Syddanmark til TV 2 Fyn.

Regionen fortæller blandt andet, at problemerne rækker på tværs af de it-systemer, som bruges i regionen. Problemerne beskrives som netværksproblemer bredt i regionen, der bevirker, at de har svært ved at tilgå systemerne.

Lægelig direktør på OUH Bjarne Dahler-Eriksen bekræfter udfordringerne.

- Planlagte operationer er udsat, da vi ikke kan tilgå de nødvendige oplysninger i vores system, men akutte operationer gennemføres stadig, siger direktøren til TV 2 Fyn.



TV 2 Fyn har talt med en ansat på OUH, som fortæller, at der ikke er fare for patienternes liv på grund af nedbruddet, men at det gør alting lidt mere bøvlet, fordi al information lige nu foregår på papir.

Ingen tidshorisont

Problemerne er opstået torsdag formiddag, og regionen har it-kyndige i gang med at finde og rette fejlen, men kan endnu ikke komme med et bud på, hvordan de forventer, at systemerne igen er funktionsdygtige.

- Folk arbejder på højtryk på at løse problemet, men vi kan ikke sige noget om, hvornår det er løst, understreger Region Syddanmark.

Det er fortsat muligt at ringe til såvel OUH som resten af regionens instanser.

(Opdateres..)