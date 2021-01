OUH-direktører kom foran i vaccinekøen: Nu svarer Sundhedsstyrelsen på kritikken

Tre ud af seks direktører på Odense Universitetshospital, OUH, har ifølge Fagbladet 3F fået vaccinen mod covid-19, selv om de ikke opfylder kriterierne for at komme foran i vaccinekøen.

Årsagen er, at der var mere i vaccineglassene end først antaget, og derfor manglede man i de første dage personer til at få vaccinen, så den ikke gik til spilde.

- I den forbindelse skal det bemærkes, at en vaccine undtagelsesvis for at undgå spild af vaccine, som allerede er trukket op og herefter har meget kort holdbarhed, kan anvendes til en anden person inden for samme målgruppe, end den i første omgang var tiltænkt, oplyser Sundhedsstyrelsen i et brev til regionerne.

- Kun hvis der ikke er nogen i samme målgruppe i nærheden, kan den anvendes til en person i en anden målgruppe, lyder det.

Det kan altså forklare, hvorfor nogle af direktørerne på OUH kom foran i køen, selv om sygehusets patienter og personale stod blandt de første til at få vaccinen først.

Delt ind i 12 grupper

De første vacciner kom til Danmark 26. december, mens de første stik blev givet på landets plejehjem dagen efter. Det skete som en del af den vaccinestrategi, der er blevet lagt.

Sundhedsstyrelsen har lavet en prioriteret rækkefølge for, hvornår man vil blive tilbudt en coronavaccine. Her er danskerne blevet delt ind i 12 grupper, som afgør, hvornår man får vaccinen. Halvdelen af grupperne er personer, der har et svækket helbred eller arbejder i frontlinjen, hvor der er øget risiko for smitte.

Den sidste og 12. gruppe er den almene befolkning, der ikke er udsatte eller pårørende til udsatte. Ifølge Sundhedsstyrelsens plan fra 8. januar kan de forvente at blive vaccineret i slutningen af juni.