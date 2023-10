OUH skal have skærme for op mod 21 millioner kroner

Bliver du indlagt på det nye universitetshospital i Odense, så får du adgang til nogle helt særlige skærme, hvorfra du kan bestille mad, se serier, følge med i dit behandlingsforløb og meget, meget mere.

Et enigt regionsråd har mandag besluttet at afsætte cirka 21 millioner kroner til anskaffelse af patientskærme til de 675 patientstuer og behandlingsrum på det nye OUH. En stykpris, såfremt prisen holder, på lige over 31.000 kroner.

"Region Syddanmark går efter at anskaffe en velafprøvet standardløsning, og der er i den forbindelse indhentet erfaringer fra tilsvarende patientskærme, som allerede er sat op på sygehuset i Sønderborg og på sygehuse i Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden," lyder det i pressemeddelelsen.