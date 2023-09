Pædagog forsvarer skærme i vuggestuen: - Mange børn swiper, når de er 10 måneder

Stor fokus på de mindstes skærmbrug

De mindste børns skærmbrug får netop nu stor opmærksomhed.

I sidste uge kom Børns Vilkår med en skærmguide med anbefalinger rettet mod børn i forskellige aldre

I følge Børn Vilkårs skærmguide bør små børn under to år slet ikke bruge skærm:

”Børn under to år lærer at forstå verden gennem fysisk kontakt med både ting og mennesker. De har brug for at røre, lugte, lytte og smage samt at spejle sig i voksne. Det kan de digitale medier ikke tilbyde"

Onsdag fortalte TV 2 Fyn, at en ekspertgruppe under Sundhedsstyrelsen er på trapperne med deres vurdering af den seneste viden om skærmes påvirkning af de 0-2 årige. Det sker med henblik på at lave nye danske anbefalinger.

Flere nye udenlandske studier har blandt andet vist hjernepåvirkninger og kognitive og emotionelle forstyrrelser hos børn under to år, som har et højt skærmbrug.