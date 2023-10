Pengene er delt ud: Her er vinderen af Et Sundere Syddanmark

Forsker Jakob Knold har vundet en million kroner.

De mange penge betyder, at han sammen med resten af teamet på Odense Universitetshospitals hjerteafdeling kan fortsætte med at gøre en forskel, så færre dør af arveligt betinget kolesterol.

2.683 syddanskere har stemt på Jakob Knolds forskningsprojekt i Et Sundere Syddanmark og sender dermed med 28,2 procent af stemmerne projektet ind på en overbevisende førsteplads.

Vinderprojektet går ud på at give en reminder til praktiserende læger ved forhøjet kolesterol, så lægerne kan overveje, om der kan være en arvelig faktor, der skal tage højde for.



Hvis man har arveligt forhøjet kolesterol, er der en betydelig øget risiko for at få en hjertekarsygdom, før man bliver 50 år.

- Jeg er taknemmelig for støtten, det har været en fed oplevelse. Nu håber jeg, at vi kan opspore flere med arveligt forhøjet kolesterol, siger forsker Jakob Knold.

I alt 9.520 syddanskere har stemt på de i alt fem projekter, der har deltaget i dette års udgave af Et Sundere Syddanmark.

Foruden hovedpræmien på en million kroner uddeles også henholdsvis 600.000 kroner og 400.000 kroner til anden- og tredjepladsen.

Phd-studerende Karin Jeppesen fra Sygehus Sønderjylland snupper andenpladsen med 27,6 procent af stemmerne og de 600.000 kroner til at forske i, om man kan forbedre behandlingen af patienter med søvnapnø.

Tredjepladsen går til læge og phd-studerende Elise Jonasson fra Sydvestjysk Sygehus, der har fået 24,4 procent af stemmerne. Hun får 400.000 kroner til at forske i, om skrumpelever kan opdages tidligere, end det sker i dag.



Et Sundere Syddanmark er et såkaldt citizen science-projekt, hvor borgere i Region Syddanmark er med til at bestemme, hvilket af fem udvalgte forskningsprojekter, der skal have samlet to millioner kroner i støtte.

Pengene kommer dels fra Region Syddanmarks forskningspulje med en million kroner, og den anden million giver de tre vindende sygehuse. TV Syd og TV 2 Fyn bidrager med journalistisk formidling og en fælles oplysningskampagne.

Projektets overordnede formål er at involvere borgere direkte i et fælles mål om at gøre sundhedsvæsenet bedre, og at sætte forskning på dagsordenen.