Personalemangel i sundhedsvæsenet: - Nogle stillinger får ingen ansøgninger

De ovenstående konkrete tal overrasker professoren. Han tror, det mere er et udtryk for nogle særlige specialer og nogle særlige områder i sundhedsvæsenet.

- Vi har haft et rekrutteringsproblem med speciale i psykiatri. Det speciale har haft et lidt blakket ry og det har måske også været fordi, at der har været nogle særlige udfordringer på det område.

- Der ser vi jo ind i, at vi så får en psykiatriplan på det område, som skal styrke hele området og gøre det meget mere attraktivt, at blive speciallæge inden for det område.

Den manglende rekruttering i Region Syddanmark vurderer Mickael Bech til at være et udtryk for flere faktorer.

- Dels at vi står med en demografisk udfordring, hvor der både er en større efterspørgsel, men også nogle faldende ungdomsårgange. Og at der også for nogle af de her fag, har det været sådan lidt, at de har fået et lidt andet omdømme, end de måske ellers tidligere har haft.

- Det er stadigvæk gode og solide gode jobs, der er på de her områder, men der er også nogle af dem, blandt andet med den strejke, vi har haft for sygeplejerskerne, hvor de unge måske bliver en lille smule nervøse ved at gå ind i de her fag.

Han peger desuden på, at flere er forsvundet fra sygeplejerske-faget på grund af den ubalance, der kan være mellem arbejdsopgaverne og de rammer der er for de professioner.