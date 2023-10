Politikere vil gøre op med vagtlægers løn

Det skal være slut med, at vagtlæger i Region Syddanmark får et tre gange højere honorar for at se patienterne på videokald, end ved at have en samtale med patienten i telefonen. Det skriver Radio4 Morgen.



- Det er helt klart et fokuspunkt for os i Dansk Folkeparti, at vi får kigget på, at der bliver skruet ned for afregningen på videokonsultationerne, siger Carsten Sørensen, der er valgt ind i Region Syddanmark for partiet.



Også Annette Blynel (F) er imod, at man aflønner lægerne med en akkordlønsordning, hvor video er mere værd end en telefonsamtale.

- Jeg synes, det er ærgerligt, man har indgået sådan en generel aftale, som giver grobund for, at vi ikke kan have tillid til, om video anvendes korrekt, siger hun til mediet.