Praktiserende læger vil snart kunne vaccinere børn på Fyn

Ifølge Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark, lander der snart en aftale mellem regionen, der distribuerer vaccinerne, og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

- I løbet af ganske kort tid er jeg sikker på, at vi har en aftale med PLO i Region Syddanmark, hvor vi får arbejdet logistikken ind om, hvordan det skal foregå. Der vil være praktiserende læger, der inden for kort tid vil være i stand til at kunne vaccinere i deres egne klinikker, siger Kurt Espersen.

Styr på logistikken

I praksis skal de læger, der ønsker at være med i aftalen, modtage vacciner fra Region Syddanmark, så de kan vaccinere børnene på klinikken.

- Det er en af hurdlerne, og vi skal sikre os, at alle er klar over, hvilken opgave de går ind til. Det er frivilligt for de praktiserende læger, så det er ikke alle praktiserende læger, der går med til det, men jeg håber, der er mange, der lyst til at hjælpe os, siger Kurt Espersen.

Idéen med aftalen er, at både børn og forældre kan være mere trygge, hvis barnet får stikket hos en læge, de kender, i stedet for en tilfældig på et vaccinationscenter.

PLO: Børn er mindre nervøse og bange hos lægen

Birgitte Ries Møller, der er formand for PLO i Region Syddanmark, opfordrer alle praktiserende læger på Fyn til at være en del af aftalen.

Hun gør opmærksom på, at det ikke kun er børn, der kan få vaccinen hos lægen, men også voksne.

- Det gælder sådan set alle dem, der er inviteret, siger Birgitte Ries Møller, der til daglig er praktiserende læge i Odense.

Ifølge PLO-formanden i Region Syddanmark er der fordele ved at give børnene mulighed for at få vaccinen hos deres læge frem for i et vaccinationscenter.

- De er vant til at komme i vores klinik. De kender vores personale og klinikken. Det gælder både forældre og børn, siger Birgitte Ries Møller.

- I kendte rammer bliver de ikke så nervøse og bange, tilføjer hun.

Forventer flertal af læger

Derudover håber hun også, at stikket hos lægen vil få flere sårbare voksne til at tage imod tilbuddet om en vaccine.

Aftalen mellem PLO og Region Syddanmark er ifølge Birgitte Ries Møller faldet på plads tirsdag formiddag.

- Jeg tror, flertallet af læger vil gå med i det. Det kommer an på, hvor god logistikken bliver omkring det. Det bruger vi de næste par dage på at aftale, siger hun.