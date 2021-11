Pressede testcentre: Nu skal værnepligtige pode folk i halsen

For at komme lidt af ventetiden til livs har regionen lavet et samarbejde med Beredskabsstyrelsen.

- Aftalen går ud på, at vi kan få hjælp af nogle af de værnepligtige til at pode og lave test på patienterne, siger Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark.

Hurtig oplæring

Det betyder, at regionen kan trække 20 ekstra podere ind på de mobile pcr-teststeder, hvis altså ikke de værnepligtige skal bruges til andre opgaver.

- Selve oplæringen tager et par timer, og så skal de selvfølgelig lige være på stedet noget tid for at få det ind under huden, siger Kurt Espersen, der anerkender, at testcentrene er pressede i forhold til at finde nok podere.