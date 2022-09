Professor: Coronastik skal nu opfattes mere som influenzavaccine

Vi kan som udgangspunkt vente stor opbakning fra de ældre grupper til efterårets coronavaccinationer, som starter torsdag.

Men der ligger en udfordring i at forklare, hvorfor det kan være en god idé at blive vaccineret igen.

Det vurderer professor Michael Bang Petersen, som på Aarhus Universitet har forsket i befolkningens holdninger og adfærd under coronakrisen.

- En udfordring er, at en stor andel af de ældre har været smittet og har haft en personlig erfaring med det, siger han.

- Her er det vigtigt, at man får forklaret, at selv om man havde et mildt forløb i januar eller februar, betyder det ikke, at man får et mildt forløb til vinter.

Efterårets vaccinationsprogram i Danmark begynder 15. september - altså torsdag.

Her vil de første plejehjemsbeboere og borgere, der er 85 år eller derover, få et stik.

Og fra 1. oktober følger tilbuddet til den øvrige del af befolkningen, der har rundet de 50 år.

Da der blev holdt coronapressemøde i starten af måneden, lød det fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, at der ventes "en meget høj" opbakning til vaccinationsprogrammet.

Den vurdering er Michael Bang Petersen enig i. Men nogle skal nok vænne sig til et nyt syn på coronavaccinen.

- Langsigtet er der en kommunikationsudfordring i at sørge for, at man ikke tæller de enkelte vaccinestik, siger han.

- Der skal skabes en forståelse af, at det er rutineting, som man gør hvert år. På samme måde tæller man ikke antallet af gange, man har fået en influenzavaccination.

Michael Bang Petersen har ikke kendskab til undersøgelser af, hvordan den lange restriktionsfri periode og den seneste tids ret lave coronatal har påvirket befolkningens holdning.

Men med udgangspunkt i tidligere undersøgelser venter han opbakning fra især ældre.

- Overordnet har vi set en meget høj opbakning i de ældre befolkningsgrupper til de tidligere stik, og vi har også set, at de har taget imod vaccinerne, uanset om de har været bekymrede for epidemisituationen.

- Derfor forventer jeg, at langt de fleste også vil tage imod det her tilbud, siger han.

Forklaringen skal formentlig findes i, "at de ældre har forstået, at de er i en risikogruppe", og at de er vant til blandt andet at tage imod influenzavacciner, vurderer professoren.