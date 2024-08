Region advarer mod at nedlægge regioner

"Grundigt arbejde". Det lader til at være det mest positive, der er at sige om Sundhedsstruktur-kommissionens arbejde, der blev præsenteret 11. juni.

Mest opsigtsvækkende lød en af anbefalingerne fra kommissionen, at man skulle overveje at nedlægge regionerne. Nu har Region Syddanmark læst og vurderet rapporten fra Sundhedsstruktur-kommissionen, og det er der kommet et høringssvar ud af.

Og her kan man - måske ikke overraskende - læse, at Region Syddanmark langt fra er enige i alle de forslag, kommissionen er kommet med. Blandt andet er de ikke imponeret over kommissionens scenarie 2, hvor man nedlægger de folkevalgte regioner.

- Det er vigtigt, at vi har lokale folkevalgte politikere i front, så borgerne har et sted at gå hen. Politikerne er helt afgørende for at sikre borgernes stemme i det store system, som sundhedsvæsenet udgør, siger Bo Libergren til Region Syddanmarks hjemmeside.