Region opruster vaccineindsats: Mangler hænder til at vaccinere og tage telefonen

Men de kan ikke følge med. I sidste uge måtte 83-årige Rita Jensen eksempelvis vente i timevis i telefonkø, for at få hjælp til at bestille tid til sin tredje vaccine.

- Langt de fleste inviterede har indtil nu kunne booke en tid uden problemer, men med det store antal nye inviterede i sidste uge, er der en del, som har ledt forgæves efter tid eller har ringet forgæves til vores corona-callcenter.

- Det er vores ambition, at de borgere, der inviteret til tredje vaccination, snart kan finde en ledig tid inden for en uge og få hurtigere hjælp via vores corona-callcenter. Det er vi ikke helt i mål med endnu, men det er min forventning, at det lykkes inden for de næste par uger, forklarer Kurt Espersen.



Corona-callcenteret betjener lige nu cirka 100 borgere i timen.