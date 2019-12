Region Syddanmark bruger millioner på cyber-sikkerhed

Borgere, patienter og medarbejdere i Region Syddanmark skal være sikret imod angreb fra hackere og it-kriminelle, der vil ødelægge eller misbruge deres oplysninger og data.

Derfor har regionen lanceret en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Sådan bliver pengene brugt Pengene bliver fordelt på fire indsatsområder. Forudse – Otte millioner kroner til varslingssystemer, systematiske sårbarhedsscanninger etc.

Forebyggelse – 12 millioner kroner til øget medarbejder fokus på it-sikkerhed samt styrkelse af it-systemer med mere.

Opdage sikkerhedsbrud – ni millioner kroner til at opdage sikkerhedsbrud hurtigere og mere effektivt. Det sker blandt andet via nye monitoreringsværktøjer.

Håndtere sikkerhedshændelser – én million kroner til at afgrænse og begrænse skaden mest mulig, hvis en sikkerhedsbrist opstår.

Men den nye strategi følger 30 millioner kroner til fire indsatsområder.

- Denne strategi er med sine fire indsatsområder en vigtig styrkelse af vores evner til at forsvare os imod cyberangreb og de digitale trusler, som vi desværre oplever flere af, siger regionens formand, Stephanie Lose (V) i pressemeddelelsen.

De fire indsatsområder er: forudse, forebygge, opdage og håndtere sikkerhedshændelser.

Ifølge regionens formand er initiativerne afgørende for, at borgere, patienter og ansatte kan have tillid til, at deres data ikke ender ved forkerte.

- Borgere, patienter og medarbejdere skal kunne have tillid til, at Region Syddanmark behandler og håndterer deres oplysninger og data forsvarligt og sikkert, understreger hun.

I 2013 endte 69 kræftpatienters navne og CPR-numre på internettet, da regionen ved en fejl offentliggjorde dem. Siden da har man strammet reglerne for regionens it-politik.

Det er blandt andet en lignende sag, som regionen med sin nye strategi vil forebygge.

I kapløb med hackerne

Regionens Digitaliseringsudvalg har været med til at udforme regionens strategi for cyber- og informationssikkerhed.

- Det er et kapløb mellem regionens it-systemer, it-brugere og it-sikkerhedsansatte på den ene side og hackere og andre cyberkriminelle på den anden side. Jeg er glad for, at der politisk er opbakning til at sætte rigtig mange penge af til at ruste Region Syddanmark til kampen mod de digitale trusler, siger Mette Bossen Linnet (V), der er formand for Digitaliseringsudvalget i Region Syddanmark.

Den nye strategi er opstået i kølvandet på en aftale fra januar, som er indgået af Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og staten for cyber- og informationssikkerhed på sundhedsområdet.

- Jeg er rigtig stolt over at være valgt i en region, der gør alt, hvad den kan for at forhindre dem med onde hensigter i at få adgang til borgernes og patienternes data, siger hun.

De første 10 millioner kroner blev afsat i 2019 i forbindelse regionens digitaliseringsstrategi. De resterende 20 millioner kroner er afsat via regionens budget for 2020.

