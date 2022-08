Region Syddanmark tilbyder vaccination mod abekopper

Landets fem regioner er torsdag gået i gang med at informere om og tilbyde vaccination mod abekopper. Det oplyser Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside.

Tirsdag blev målgruppen for vaccinationstilbuddet udvidet til at omfatte mænd, der har sex med mænd og har skiftende partnere. Tidligere var tilbuddet forbeholdt nære kontakter til smittede.

Regionerne vil informere målgruppen, fremgår det.

- Det er regionerne, der kommer til at stå for vaccinationen og for information til de personer, der er i særlig risiko, om, hvor og hvordan de kan henvende sig, skriver Sundhedsstyrelsen.

Det vil blandt andet ske gennem et brev til de personer, der er i forebyggende behandling mod hiv.

Vaccinationen mod abekopper gives som to stik med mindst 28 dages mellemrum.

Syddanmark sender breve ud

I Region Syddanmark vil man sende orienteringsbreve ud til nogle af de mænd, der er i risikogruppen.

Det oplyser cheflæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital Anne Øvrehus.

- Vi sender et brev, der orienterer om muligheden for vaccination, til de borgere, som vi i vores systemer kan se, er i risikozonen.

- Men de borgere, der ikke har fået tilbudt behandling med PrEP mod hiv (forebyggende behandling mod hiv, red.), er selvfølgelig ikke i vores systemer.

- Derfor vil jeg gerne opfordre til, at man via regionens hjemmeside kontakter os, hvis man er i målgruppen, så man kan blive vaccineret, siger hun i en pressemeddelelse.

Sundhedsstyrelsen oplyser i en faglig vurdering af abekopper, der er udgivet torsdag, at vaccinationstilbuddet skønnes at være relevant for mellem 3000 og 5000 personer i Danmark.

Onsdag oplyste Statens Serum Institut, at der aktuelt er 2700 vaccinedoser på lager. Man arbejder på at skaffe yderligere 10.000 doser i løbet af de næste uger.

Siden 23. maj er der konstateret 135 tilfælde af abekopper herhjemme.

Smitte med abekoppevirus sker ved tæt fysisk kontakt.

Risikoen for smitte er ikke knyttet til køn eller seksualitet, men der er set særligt mange tilfælde af smitte verden over i gruppen af mænd, der har haft sex med mænd.

/ritzau/