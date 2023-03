Regionernes fremtid er uvis: - Jeg har svært ved at se et bedre sundhedsvæsen uden

Fordele og ulemper ved regioner

De næste tolv måneder skal otte personer, som er udpeget af Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde, bruge tiden på at undersøge, hvordan sundhedsvæsenet kan ændres for at løse de problemer, der tynger området.

- Vi løser dem ikke fra den ene dag til den anden, men vi er meget, meget opsatte på at løfte den her opgave. Vi betragter det faktisk som en af de allervigtigste for regeringen, lød det fra Mette Frederiksen (S).

Kommissionen skal se på en lang række ting, som du kan læse i fuld længde her.

Blandt andet skal gruppen undersøge, hvordan vi bruger ressourcerne og kapaciteten i sundhedsvæsenet.

Den skal også se på, hvordan der kan komme et bedre samspil mellem sygehusene, kommunerne og de praktiserende læger. Og hvordan kommunerne kan få en mere ensartet kvalitet i forebyggelse og sundhed.

For der er i dag for stor geografisk forskel, understregede Mette Frederiksen.

Sidst men ikke mindst beder regeringen også arbejdsgruppen undersøge fordele og ulemper ved den nuværende struktur med de fem regioner, som har ansvar for blandt andet sygehusene.

En struktur som der under valgkampen var delte meninger om hos regeringspartierne. Moderaterne talte for at nedlægge regionerne, mens de to øvrige partier ikke gik til valg på det.

- Diskussioner om struktur er sjældent løsningen

I Region Syddanmark roser fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (V) regeringens skitse for at være 'fornuftig'.

- Det kommissorium, der ligger her, adresserer mange af de udfordringer, der er i sundhedsvæsenet. Man tager fat i nogle af de rigtige ting.

Det er oppe i luften, om regionerne skal bevares eller ej. Hvordan har du det som fungerende formand for Region Syddanmark med det?



- Diskussioner om struktur er sjældent løsningen på problemer, men altså - det er jo ikke hovedspørgsmålet i den her kommission. Det er jo i allerhøjeste grad de rigtige problemer, siger Bo Libergren (V).



Kan du se et sundhedsvæsen for dig uden regionerne?

- Jeg har svært ved at se et bedre sundhedsvæsen uden regionerne. Men eftersom arbejdsgruppen er nedsat, synes jeg, vi skal give dem arbejdsro.

Der er tidligere lavet en række undersøgelser af problemer på sundhedsområdet - og de tre ministre, der stod på pressemødet i dag, har alle indgående kendskab til problemerne på området. Er det set med dine øjne nødvendigt at sætte en et-årig undersøgelse i gang nu?



- Det er rigtig fornuftigt, selvom vi overordnet har et godt sundhedsvæsen. Som selvfølgelig er udfordret oven på corona, sygeplejerskestrejke, sommerferie, højkonjunkturer og 'dårlig stemning'. Men hvis vi prøver at løfte blikket, har vi overordnet et godt sundhedsvæsen, siger han og fortsætter:

- Vi skal jo altid se på, om vi kan gøre det bedre. Men vi ved godt, hvilke punkter der er svage led ved.



Hvis man ved, hvor punkterne med 'svage led' er, hvorfor så ikke tage fat på det nu og her?

- Det er ikke lette ting at løfte. Det er sektorer, der skal spille sammen, og er ikke ting, man kan løse med et snuptag. I hvert fald ikke uden at skabe andre problemer.

Er et år lang nok tid til at undersøge det til bunds?

- I hvert fald lang nok tid til at finde de løsninger, man skal arbejde med, siger Bo Libergren (V).

Bo Libegren (V) er fungerende regionsrådsformand i Region Syddanmark, mens Stephanie Lose (V) er indtrådt som midlertidig økonomiminister i regeringen efter Venstre-formand Jakob Ellemanns sygemelding.

I Region Syddanmark venter man lige nu på en afklaring fra regeringen om ekstra penge til byggeriet af Nyt OUH, der er blevet dyrere på grund af mangel på materialer og medarbejdere.