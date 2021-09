Rød status: Sygefravær stiger hos Ambulance Syd

Ambitiøst eller urealistisk?

Direktør i Ambulance Syd, Steen Schougaard, mener, at målsætningen er svær at nå.

- Det er klart, at når måltallet er fire procent, så er vi langt fra at være i mål. Men målsætningen har ikke taget højde for coronasituationen. Jeg ser det som mere realistisk med et måltal på fem procent. Fire procent er et meget ambitiøst mål, siger Steen Schougaard.



Jane Kraglund, regionsdirektør i Syddanmark, synes også, at man skal have coronavirussen in mente, når man ser på tallene.

- Målsætningen er god, men vi er ikke der, hvor vi skal være. Men det er vigtigt at sige for 2020 og 2021, at der har været fravær, som skyldtes covid-19, siger Jane Kraglund.

- Uanset om man har et mål på 4 eller 4,5 procent, så skal der være et fokus på sygefravær – jo mere vi kan gøre, jo bedre er det, siger Jane Kraglund.