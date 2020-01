S-formand byder kampvalg velkommen

Det er positivt, at en udfordrer til Poul-Erik Svendsen har meldt sig på banen frem mod regionsrådsvalget i 2021. Det mener Svendsen selv, der ved de seneste to valg er blevet valgt som spidskandidat for Socialdemokratiet uden kamp.

- Det er kun godt for partiet. Partiet bliver tvunget til en diskussion af alle de ting, man skal forholde sig til, siger han til TV 2/Fyn.

Udfordreren er den 62-årige Poul Fremmelev, der i 2017 blev valgt ind i regionsrådet med 2.465 stemmer ligeledes for Socialdemokratiet. Onsdag meldte Fremmelev sit kandidatur. Blandt andet med begrundelsen, at en kandidat har brug for at få afprøvet sit mandat hver fjerde år.

Ikke mærkeligt

Poul-Erik Svendsen bestrider posten som førstenæstformand i regionsrådet, men trods flere forsøg er det ikke lykkes ham at vinde posten som regionsrådsformand. Derfor er han også selv forstående over for, at et kampvalg kan være på vej.

- Jeg ser ikke noget mærkeligt i det her. Jeg har været med i mange år. Fire valg. Jeg har sørget for, at vi har masser af indflydelse i Socialdemokratiet. Jeg har ikke kunnet levere det, at vi har fået regionsformandsposten, og det skal vi da selvfølgelig have en diskussion om i partiet - hvordan kan vi stille os stærkest op, så vi kan vippe Venstre af pinden og snuppe formandsposten, siger han.

På et møde 22. februar skal Socialdemokratiets kreds i Kolding tage stilling til det nye kandidatur, inden det endelige valg skal tages på et repræsentantskabsmøde 25. april.

Fyn eller Jylland

Mens Poul-Erik Svendsen er født i København og bor i Aarup på Fyn, er udfordreren født på Fyn, men bor i Kolding. Og geografien er ikke helt uvæsentlig, mener S-formanden.

- Nu er der ikke noget i vejen med jyder, men jeg synes, man skal tænke over, at Venstre, Dansk Folkeparti, SF har gruppeformænd, der er fra Jylland. Hvis så også Socialdemokratiets leder bliver fra Jylland, så når der skal forhandles budget, som er 24 milliarder, så vil de, der skal sidde og forhandle om det og fordele de penge, have deres udgang fra det jyske.

Derfor er han også åben for, at der kommer flere udfordrere på banen. Han peger blandt andet på, at der er brug for unge kræfter i partiet, hvor størstedelen af regionsrådsgruppen har rundet de 60.

- Hvis Fyn kunne finde en 35-40-årig kandidat med noget kommunal erfaring, så synes jeg, det ville være mægtig godt, hvis vedkommende stillede op i det kampvalg, der kommer.

- Mit liv falder ikke sammen, hvis jeg ikke bliver formand. Jeg påpeger nogle problemer her og siger, at nu skal Fyn sørge for at placere sig ordentligt, og så skal vi selvfølgelig organisere os sådan i Socialdemokratiet, at vi har størst mulig chance for at vinde, siger han.