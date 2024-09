Så vilde er lægernes metoder: Nu skal læge for retten - kan få otte års fængsel og miste villa

Det er ganske få sager, der ender med en indstilling om, at lægen fratages muligheden for at fortsætte sin praksis. Det er dog sket i sagen fra Svendborg, hvor ydernummeret er inddraget, og Jette Aaen er fortsat i Alles Lægehus i Faaborg.

Slut med at drive praksis

Og i en spritny aktindsigt for sagerne det seneste år i Landssamarbejdsudvalget, som TV2 Fyn fik i sidste uge, er dét skridt også taget i brug i en ny sag.

Topscoreren det seneste år - en praktiserende læge - havde snydt med afregninger på 2,4 millioner kroner - og er blevet udelukket fra at drive lægepraksis.

Ud over en bøde på 10.000 kroner skal han modregnes for gælden hos regionen i den pris, han får ved salget af sin praksis.

Sagen blev opdaget allerede i 2019, og i 2021 fik lægen en advarsel og bod, inden hammeren faldt i 2023.

Det er dog forsvindende få læger, der havner i retten for deres manglende eller kreative forståelse af overenskomsten, viser TV 2 Fyns aktindsigter. Også selv om de uretmæssigt udbetalte beløb er store.

Nyuddannet bør på kursus

Landssamarbejdsudvalget pålagde to nyuddannede læger med "afvigende" ydelsesmønster på henholdsvis 392.000 kroner og 583.000 kroner at betale pengene tilbage.

Den ene læge fik en advarsel. Den anden en bod og en advarsel samt et kursus til at forstå overenskomsten.

Et gennemgående træk i TV 2 Fyns aktindsigt er, at flere læger ikke svarer på henvendelserne, og at lægerne ikke følger overenskomsten.

For eksempel skulle 32 klinikker betale honorar for planlagte telefonkonsultationer tilbage, fordi de ifølge overenskomsten skal tilbyde patienten at være med på video.

Det havde ingen af klinikkerne gennemført en eneste gang i et helt år. Derimod havde de 600 telefonkonsultationer.

Det kan også være reglen om, at en læge som udgangspunkt kun må gennemføre en konsultation per patient om dagen.

Test uden fremmøde - 800.000 retur

I TV 2 Fyns seneste aktindsigt gøres det også gældende, at en fælles faglig forståelse inden for fagspecialet gælder som argument for at fortolke overenskomsten.

En speciallæge gennemførte såkaldte breath tests for patienter fra andre kollegaer, men uden patientfremmøde.

Regionen krævede derfor 2,9 millioner retur.

Sagen er endt med en tilbagebetaling på 800.000 kroner.

Der er også sager, hvor læger kollektivt under corona-panademien tog honorar for at sende en mail til patienten om, at han eller hun ikke har covid, selv om alle selv gratis kan slå resultatet op i patientjournalen.

Sidste år resulterede det ifølge TV 2 i historiens største tilbagebetalingssag på 15,8 millioner kroner fra 450 lægehuse.

Og så er der de mere specielle og også principielle sager, viser TV 2 Fyns aktindsigt.

For eksempel en læge, der havde solgt sin praksis og var gået på pension og derfor ikke kunne tvinges til at tilbagebetale for meget udbetalt honorar, fordi kravet var fremsat to år efter pensioneringen.

Andre sager er tidligere afgjort efter samme mønster, fordi der ikke er kutyme for, at læger, der har solgt deres praksis skal straffes.

Aktindsigten afslører også, at en læge godt kunne få honorar for ved to lejligheder at sige til patienten, at han ikke vidste noget om patientens kæbe- og om tandsmerter.

Desuden har Landssamarbejdsudvalget besluttet, at en psykolog, der drev en fælles praksis med en kollega, ikke kunne forpligtes til at tilbagebetale 1,9 millioner kroner for kollegaens misbrug af overenskomsten efter, at kollegaen var stoppet.