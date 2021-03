Se, hvor du kan få prikket: Vaccinationssteder på vej i alle kommuner

Det bliver fremover nemmere at blive vaccineret tættere på hjemmet, når Region Syddanmark åbner vaccinationscentre i samtlige kommuner i regionen.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Regionen åbner 24 lokale vaccinationssteder, hvoraf de første åbner i ugen efter påske, og de kommer til at øge deres åbningsdage i takt med, at antallet af vacciner og inviterede borgere stiger.

12 af de nye vaccinationssteder er på Fyn.

- I efteråret opbyggede vi testfaciliteter tæt på alle syddanskerne, så det blev hurtigere og nemmere at blive testet tæt på hjemmet. Nu gør vi det samme omkring vaccinationstilbuddet, for det skal ikke være afstanden, der afgør, om man takker ja til en vaccination, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse.

Vacccinationssteder på Fyn Assens Niels Kjærbyes Vej 9

5610 Assens



Faaborg-Midtfyn Forum Faaborg

Sundvænget 8

5600 Faaborg og



Idrætscenter Midtfyn

Søvej 34

5750 Ringe

Kerteminde Kerteminde Idrætscenter

Enggade 19

5300 Kerteminde

Langeland Sundhedshuset

Havnevej 118

5900 Rudkøbing

Middelfart Lillebælthallerne

Farøvej 74

5500 Middelfart

Nordfyns Søndersø Hallerne

Ullerupvænget 4

5471 Søndersø

Nyborg Nyborg Idræts- og Fritidscenter (Tennishallen)

Storebæltsvej 13

5800 Nyborg og Ullerslev Kultur og Fritidscenter/ Ørbæk Midtpunkt

Langemosevej 5

5853 Ørbæk

Odense Næsby Hallerne

Indkørsel fra:

Søren Eriksens Vej

5270 Odense

Svendborg Regionens vaccinecenter:

Ryttervej 63

5700 Svendborg

Ærø Rise Minihal

St. Rise skolevej 1

5970 Ærøskøbing Se mere

Regionen vaccinerer lige nu borgere på syv faste vaccinationscentre i Sønderborg, Esbjerg, Aabenraa, Kolding, Vejle, Svendborg og Odense.

De nye vaccinationssteder kommer til at fungere som et supplement til centrene

- Jeg håber, at syddanskerne vil tage godt imod det nye tilbud, og at det vil gøre det lettere for de mange tusind syddanskerne, vi forventer skal vaccineres hen over foråret og sommeren, siger Stephanie Lose.

Indtil nu har regionensammen med kommunerne tilbudt midlertidige vaccinationsklinikker i mange kommuner for et mindre antal af de ældste og sårbare borgere. Her har kommunerne stået for at finde og samle de relevante borgere.

På de nye lokale vaccinationssteder bliver det muligt at booke tid til vaccination for alle borgere, som har modtaget en invitation til vaccination.

Regionen planlægger at vaccinere 500 borgere i løbet af en åbningsdag. De lokale vaccinationssteder vil have få åbningsdage i starten, men de vil blive øget i takt med, at antallet af vacciner og inviterede borgere vokser.

Adresserne på de 24 første lokale vaccinationssteder er på plads. Nu skal lokaler og IT gøres endelig klar til åbningerne.

De endelige åbningsdatoer og åbningstider meldes ud til borgerne via lokale medier, regionens hjemmeside og på Facebook, når de er på plads, skriver regionen på sin hjemmeside.