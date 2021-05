Se, hvornår du skal vaccineres: Det skal du vide om vaccinerne

Fynboerne kan dog også risikere at skulle til Jylland for at få vaccinen, da Region Syddanmark også har vaccinationscentre i eksempelvis Vejle og Kolding.

Hvem er allerede blevet vaccineret?

Sundhedsmyndighederne har udarbejdet en rækkefølge for, hvornår danskerne får vaccinen.

Da vaccinen blev rullet ud i december, var det ældre på plejehjem og sundhedspersonalet, der fik de første vacciner.

Forrest i vaccinekøen har desuden stået ældre på plejehjem, ældre over 85 år, sundhedspersonale, udvalgte patienter med øget risiko, udvalgte pårørende samt borgere, der modtager personlig pleje.