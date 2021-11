Se kortet: Her åbner endnu flere hurtigteststeder

Det betyder, at man kan blive kviktestet 43 steder på tværs af regionens 22 kommuner - 20 af dem på Fyn.

- Vi prøver at skalere op. Vi skal tænke nye tanker, finde nye steder at lave test og hele tiden forsøge at gøre det så effektivt som muligt, siger koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen.