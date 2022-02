Sikkerhedsbrist i tre systemer: Region Syddanmark melder sig selv

Region Syddanmark har meldt sig selv til Datatilsynet, efter der endnu en gang er konstateret flere sikkerhedsbrud i regionens it-systemer.

Den manglende sikkerhed har gjort det muligt for regionens medarbejdere at skaffe sig adgang til personoplysninger, de ikke burde have adgang til, skriver regionen i en pressemeddelelse.

- Med adgang til personoplysninger på den måde kunne det være muligt at eksportere dem og benytte dem til egne formål, som regionen ikke vil have kontrol over – for eksempel identitetstyveri, lyder det i meddelelsen.