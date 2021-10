Små partier oplever at blive fravalgt til debatter

Til et debatmøde ved Lægeforeningen Syddanmark i Kolding blev flere partier, inklusive Margit Lund-Cramer, bedt om at overvære debatten fra tilskuerpladserne, mens repræsentanter fra regionsrådet debaterede. Politikerne, der endnu ikke var valgt, kunne så møde vælgerne i pausen.

Beslutningen om, at nogle spidskandidater skulle overvære debatten fra publikumsrækkerne blev truffet af bestyrelsen, fortæller formand for Lægeforeningen Syddanmark Josephine Duevang Rathenborg til TV 2 Fyn.

Det var ifølge formanden for at skabe den bedst mulige dialog og debat under de rammer der var mulige.

Men Josephine Duevang Rathenborg mener, at alle kandidater havde mulighed for at komme til orde både under debatten og efterfølgende.

Spild af forberedelse

En anden spidskandidat, der også måtte se til fra sidelinjen, er Anna Astrid Høy-Nielsen fra Veganerpartiet. Hun blev først informeret om, at de ikke kunne deltage, da de mødte op.

- Det er meget irriterende at få at vide. Jeg havde forberedt mig meget på debatten, fortæller Anna Astrid Høy-Nielsen.

Forståelsen for debattens sammensætning er meget lille hos Veganerpartiet.

- Det er selvfølgelig frustrerende, at man ikke kan deltage selv, men det er da dumt ikke at inkludere en som Margit Lund-Cramer, der selv er uddannet inden for området, fortæller Anna Astrid Høy-Nielsen.