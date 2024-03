Søren siger nej tak til stort tilbud om havmøllepark

Borgerne i to fynske kommuner vil få tilbud om, at de kan blive medejere af den planlagte havmøllepark i Lillebælt.

Lillebælt Syd vil sælge op til 20 procent af aktierne til borgerne, men kun til dem, som har bopæl eller sommerhus i de kommuner, som har kyststrækning indenfor 16 kilometer fra havmølleparken.

Tilbuddet får dog en kold skulder på halvøen Helnæs i Assens Kommune.

- Det tilbud, tror jeg, folk herude er fuldstændig ligeglade med, siger Søren Mikkelsen, som er formand for havmøllemodstanden i foreningen Red Lillebælt.

Køberetsordningen kommer på den fynske side af Lillebælt kun til at gælde i Assens og Faaborg-Midtfyn Kommuner.

Samme tilbud får borgerne på den jyske side af Lillebælt, i Sønderborg og Haderslev kommuner.



Eneste krav er, at man er over 18 år og er bopælsregistreret eller er ejer af en fritidsbolig.



Ellen Trane Nørby, som er formand for Sønderborg Kommunes forsyningsselskab, Sonfor A/S, lægger ikke skjul på, at tilbuddet skal ses som et forsøg på at skabe større folkelig opbakning og interesse for havmøllerne i Lillebælt.

- Det her projekt har fra starten været et lokalt forankret projekt, som har udviklet sig ud fra den tænkning, at dem, der kigger ind i møllerne, også skal have mulighed for at købe sig ind i møllerne, siger hun.



Søren Mikkelsen tror ikke, at aktierne ligefrem vil blive revet væk.



- Havmølleparken vil skade miljøet, uanset om vi er medejere eller ej, og jeg kan ikke rigtig se, at vi har interesse i et investere i et projekt, som skader naturen, siger han.

Trods modstanden på Helnæs er Ellen Trane Nørby overbevist om, at der nok skal være interesse for at købe aktier i havmøllerne i de berørte kommuner.



Optimismen bygger hun på en opinionsundersøgelse fra Megafon, som Sonfor fik udarbejdet i 2022. Undersøgelsen viste, at 69 procent af borgerne i hele Assens Kommune var positive over for projektet.



- Sammenlignet med andre projekter, så synes jeg faktisk, der er en flot opbakning. Nogle vil se det som en investering, men jeg tror, at rigtig mange gerne vil være en del af den grønne omstilling og købe sig ind i vindmøllerne, siger Ellen Trane Nørby.

Lillebælt Syd forventer at få etableringstilladelse efter sommerferien. I så fald vil der allerede i løbet af efteråret blive afholdt et eller flere informationsmøder om køberetsordningen.