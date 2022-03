Stadig store problemer: Her kommer hver fjerde ambulance først efter et kvarter

Flere steder med lang responstid

Bogense er ikke et enestående eksempel på lange responstider. Langt fra.

Også i Ebberup, Veflinge og Hesselager er borgerne ramt, når det kommer til hurtig udrykning.

På Fyns Hoved er ambulancen med udrykning ofte lang tid undervejs. I Dalby er halvdelen af udrykningerne mere end 15 minutter om at nå frem, mens det i Martofte skete 16 ud af 23 gange.

- Fyns Hoved er langt fra Kerteminde, så det bliver hurtigt svært at nå inden for 15 minutter. Det er det samme med Bagenkop. Man kan simpelthen ikke køre hurtigere, det kan ikke lade sig gøre, selv om man kører alt, hvad remmer og tøj kan holde.

For blandt de fynske kommuner er responstiden fortsat længst på Langeland. I Humble kommer knap hver tredje ambulance efter mere end et kvarter, i Tranekær er det lidt over halvdelen, mens ambulancen i Bagenkop på hele 87 procent af turene først ankommer efter mere end 15 minutter.

Det gør Bagenkop til det område i hele Region Syddanmark, hvor borgerne klart oftest skal vente længe på ambulancen.

Stigning i Nyborg

Hvis man ser på det numeriske antal af kørsler med over 15 minutters responstid, er Nyborg den by i hele Region Syddanmark, hvor ambulancen flest gange har været lang tid om at nå frem.

I 2021 skete det 113 gange, at der gik mere end et kvarter, fra ambulancen blev rekvireret, til den var fremme hos borgerne. I alt var der behov for en såkaldt a-kørsel fra en ambulance 975 gange i Nyborg i 2021.

Det gør Nyborg til den eneste by i hele regionen, hvor det er sket mere end 100 gange. Til sammenligning var det samme antal 77 i 2020, og dermed er antallet af ture med udrykningstid på over 15 minutter steget med knap 50 procent i Nyborg på blot et år.

Omregnet til andelen af alle ambulanceture i Nyborg givet det en stigning fra 8,8 procent af turene til 11,6 procent af turene.

- Vi kigger rigtig meget på Nyborg-området, og det vil indgå i det arbejde, der er iværksat for at se, hvor vi kan lave forbedringer, understreger Bente Gertz.

Her kan du se responstiden for netop din by.