Statens Serum Institut: Regionale corona-tal er på vej

De regionale tal for coronasmittede personer er nu på vej til fynboerne.

Statens Serum Institut fortæller onsdag, at den er på vej med regionale tal på, hvor mange smittede og hvor mange undersøgte der er i regionerne. Den oplysning bekræftes af andre kilder med indgående kendskab til coronasituationen i Region Syddanmark. Dermed får vi i morgen et indblik i, hvordan smittespredningen ser ud i Region Syddanmark.

Tal som TV 2/Fyn har efterspurgt fra regionen, men som den ikke har villet udlevere. I en mail skrev koncerndirektør Kurt Espersen tirsdag følgende:

- I Region Syddanmark følger vi de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har givet os i bekæmpelsen af coronavirus. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler os ikke at udlevere de regionale tal for antal smittede og antal i karantæne i Region Syddanmark. Den anbefaling følger vi selvfølgelig. Tallene udvikler sig hele tiden, og derfor giver det rigtig god mening, at tallene samles et sted.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser dog, at det er op til den enkelte myndighed at vurdere, om den vil oplyse offentligheden om de lokale forhold. Mens man følger de anbefalinger i Region Syddanmark, har Region Sjælland valgt at informere om lokale antal smittede. Det fremgår af en artikel fra TV 2 Øst.

Styrelsen vil ikke komme videre ind på, hvad der ligger til grund for deres anbefalinger om at tilbageholde oplysningerne.

TV 2/Fyn har igen onsdag kontaktet koncerndirektør Kurt Espersen og bedt om en forklaring, men han meddeler via sin presseafdeling, at han ikke har yderligere kommentarer.

Formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark Poul Erik Svendsen har det politiske ansvar for sygehusene, og han ser ikke noget problem i at offentliggøre tallene.

- Jeg vil ikke have et problem med, at det bliver oplyst nu, men det er vigtigt, at vi følger de centrale myndigheders udmeldinger og anbefalinger, når vi er i en begyndende fase af smittespredningen.