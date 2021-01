Stephanie Lose vil afløse Støjberg som næstformand i Venstre

Stephanie Lose har som den første meldt sig som kandidat til at afløse Inger Støjberg som næstformand i Venstre.

Det skriver Stephanie Lose på sin facebookside.

- Det er min tro, at en næstformand med rod i Venstres kommunale og regionale bagland vil være en styrke for partiet og for vores formand, skriver Stephanie Lose blandt andet.

Stephanie Lose har været formand for regionsrådet i Region Syddanmark siden sommeren 2015, da hun tog over efter Carl Holst. Derudover er hun også formand for Danske Regioner.

Og sådan foretrækker hun også, at det skal fortsætte.

- Modsat tidligere næstformænd gør jeg det uden at have min daglige gang på Christiansborg - og det planlægger jeg heller ikke at få. Jeg er regionsrådsformand i Syddanmark og formand for Danske Regioner. Det er min base i dag, og jeg genopstiller til regionsrådsvalget i november med den ambition, at det også skal være sådan fremadrettet, skriver hun blandt andet på Facebook.

I opslaget skriver den 38-årige regionsrådsformand blandt andet, at hun ønsker at redefinere næstformandsposten.

- Hvis Venstres medlemmer vælger mig som næstformand, er det min hensigt, at koncentrere mig om at arbejde aktivt og engageret på de indre linjer i vores parti med både organisation og politik, og så vil jeg overlade til Formanden og Folketingsgruppen at tegne Venstres politiske linje i medierne, skriver Stephanie Lose.

- Ekstremt dygtig

Og Stephanie Lose er et rigtig godt bud som kommende næstformand i Venstre. Det mener TV 2 Fyns samfundsredaktør, Jakob Risbro.

Han kalder blandt andet den syddanske regionsrådsformand for 'meget driftsikker'.

- Hun overtog overtog formandsposten i Region Syddanmark efter Carl Holst, og her har hun vist sig som ekstremt dygtig til at løse både sagen om ambulanceselskabet Bios, der gik konkurs, og den politisk vanskelige sag om Carl Holst. Samtidig med at hun har sat sig i stolen som formand for Region Syddanmark, blev hun også valgt som formand for Danske Regioner, selvom de fire andre regionsrådsformænd er socialdemokrater, siger Jakob Risbro.

Han mener også, at der med Stephanie Lose er mange ting, der kan sættes flueben ved på tjeklisten over det som flere efterspørger ved en næstformand, der kan suppere Jakob Ellemann.

- Hun er kvinde, hun er fra Jylland, hun er bredt respekteret i partiet. Jeg tror, at hun har rigtig store mulighed for at blive valgt.

- Flere fremtrædende venstrefolk har inden hun meldte sig som kandidat fremhævet hende som en god kandidat til næstformandsposten, og hun blev også nævnt som en næstformandskandidat sidste år, da partiet skulle vælge ny næstformand, siger Jakob Risbro.