Stik imod anbefalingerne: Læger kommer foran sygeplejersker i vaccinekø

Der er blevet vaccineret forholdsmæssigt flere læger end sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i Region Syddanmark og de andre af landets regioner.

Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut, og det strider mod retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

Ifølge sundhedsmyndighederne er det personale, der har tæt fysisk kontakt med patienter, som skal forrest i vaccinekøen, og her er det i højere grad plejepersonale som sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der skal forrest, da de tager sig af plejeopgaver.

Fakta om vaccinationer Andel af påbegyndte vaccinationer blandt sundhedspersonalet er ifølge Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen således: Læger: 66-73 procent Sygeplejersker: 54-64 procent Social- og sundhedsassistenter: 44-50 procent Kilde: Statens Serum Institut

TV 2 Fyn har forsøgt at få en forklaring fra Region Syddanmark, der på nuværende tidspunkt dog ikke ønsker at kommentere historien.

FOA: Det er beskæmmende

Hos fagforbundet FOA ærgrer de sig over, at social- og sundhedshjælperne ikke bliver prioriteret højere i vaccinekøen.

- Jeg synes, det er sørgerligt. Det er beskæmmende, at lægerne har rykket sig frem i de rækker her, for meningen var jo, at vaccinerne skulle gives til frontpersonalet.

- Når man ser procentvis, hvor mange læger, der er vaccineret, så er der slet ikke så mange læger, der er frontpersonale frem for for eksempel sosu-personalet, siger Christina Bank, der er sektornæstformand hos FOA Odense.

For få overskydende vaccinedoser kan være en af årsagerne til, at social- og sundhedsassistenterne i mindre grad er blevet vaccineret.

I forbindelse med at landets plejehjemsbeboere blev vaccineret, var tanken, at overskydende doser skulle bruges på plejepersonalet.

En række kommuner oplyser til Sundhedsstyrelsen, at der har været færre overskydende doser end ventet, og når flere af vaccinerne så er gået til lægerne i stedet for plejepersonalet, har det været med til at trække åbningen af plejehjemmene i langdrag, mener Christina Bank.

- Der er stadig plejehjemspersonale, der ikke er vaccineret endnu, rigtig mange faktisk. Og vi sukker jo alle efter at komme ud at besøge vores kære. Så jeg synes, det er ærgerligt, siger Christina Bank.