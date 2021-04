Stop for AstraZeneca-vaccine: - Jeg har ikke lyst til at sætte mit liv på spil

Lotte Hansen fra Skælskør vil heller ikke have vaccinen fra AstraZeneca, men hun er enig med de borgerlige partier i, at folk selv skal have lov til at træffe beslutningen.

- Det må folk gøre op med sig selv, hvis de vil have den. Jeg skal bare ikke have den. Pfizer vil jeg gerne have, siger Lotte Hansen.

Går ind for frihed til selv at vælge

Danskerne skal selv have lov til at bestemme, siger Erik Hansen fra Odense.

- Jeg går ind for frihed. Jeg går ind for, at folk selv kan bestemme, om de vil eller ikke vil. Hvis det er livsfarligt, bør man nok overveje en ekstra gang, men det er promiller på promiller langt ude i horisonten, at der kan ske noget, siger Erik Hansen.