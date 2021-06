Strejke aflyser Peters knæoperation: - Jeg synes, jeg bliver taget som gidsel

På Sygehus Lillebælt, som Vejle Sygehus hører under, er det 573 aftaler, der er udskudt. Selvom Peter Wøbbe i første omgang er blevet vurderet til ikke at have et akut nok behov for operation, så håber han, at der kan blødes op for ham og andre i samme situation.



- Jeg håber, at der bliver lukket op for, at sygehusene kan gå ind og lave en enkeltsagsvurdering, hvor man kan sige: Her er vi altså nødt til at gøre noget, fordi det er for risikabelt på længere sigt, siger han.