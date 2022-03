Syddanmark sender flere ambulancer til Ukraine

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig over, at projektet er kommet i stand.

- Vi står naturligvis til rådighed, når vi bliver bedt om at hjælpe. Det er en humanitær katastrofe, vi er vidne til i Ukraine, og vi er parate til at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at understøtte de ukrainske sundhedsmyndigheder, siger hun.

14 medarbejdere kører til Ukraine

De fem ambulancer skal køres af 14 medarbejdere fra Ambulance Syd. Der er to i hver ambulance, så de kan skiftes til at køre den 12 timer lange tur til Polen.

Derudover er der to minibusser med to chauffører i hver, som kører mandskabet hjem efter leveringen.

Medarbejderne står klar til at køre klokken 7.30 torsdag.

Sundhedsministeriet har bedt alle fem regioner om at donere ambulancer og medicinsk udstyr til Ukraine.

Den 4. marts sendte selskabet Falck 30 ambulancer til Ukraine og nabolandene.