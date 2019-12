Sygehus anmelder tidligere ansat for millionsvindel

Sygehus Lillebælt har politianmeldt en tidligere betroet medarbejder for millionsvindel. Det oplyser sygehuset i en pressemeddelelse.

Anmeldelsen er sket 4. oktober på "baggrund af en mistanke om mulig svindel med sygehusets midler under vedkommendes ansættelse på Sygehus Lillebælt," lyder det i meddelelsen.

Det er op til politiet at vurdere, om der skal rejses sigtelse eller tiltale mod medarbejderen. Den mistænkte er ikke længere ansat på sygehuset, og sagen er overgivet til politiet.

Ifølge sygehuset drejer beløbet sig i alt om en million til halvanden millioner kroner. Rejses der tiltale, vil sygehuset kræve beløbet tilbagebetalt.

- Det er vores opfattelse, at den pågældende medarbejder har fundet et hul i et hjørne af vores kontrolsystem, og at vedkommende bevidst har omgået vores kontroller i samarbejde med personer uden for sygehuset.

- Der er tale om flere mindre beløb fordelt over en periode på flere år, eskalerende frem mod vores politianmeldelse, siger Sygehus Lillebælts administrerende direktør, Christian Sauvr, i pressemeddelelsen.

Sygehuset vil ikke gå i flere detaljer om, hvordan svindlen er foregået på grund af personalesagen og efterforskningen.

Sygehusdirektøren fortæller, at der har sat tiltag i gang, som skal forhindre, at det kan ske igen.

- Vi er med det samme gået i gang med at se på, hvordan vi kan stramme op, og om der er procedurer, der skal være anderledes. Vi har allerede nu lavet nogle organisatoriske ændringer, ligesom vi strammer op på vores ledelsestilsyn.

- Samtidig skal vi have forholdt os til, om vi kan sikre os yderligere, uden at det går ud over alle vores mange andre dygtige og ordentlige medarbejdere, siger Christian Sauvr.