Sygehusdrift, psykiatri og bedre fødestuer: Sådan fordeles budgettet i regionen

Mangler seriøsitet

Som det eneste parti har Enhedslistens to medlemmer i år valgt at stå udenfor regionens budget i 2022. Regionsmedlem Lars Mogensen (Ø) peger på to hovedårsager til, at partiet ikke er med i aftalen.

- For det første er klimaindsatsen uambitiøs og uklar. Der er stort set ingen penge sat af til klima, miljø og forurening, siger han og fortsætter:

- For det andet tages situationen omkring regionens personale og deres løn- og arbejdsvilkår slet ikke seriøst. Der skal gøres meget mere for at fastholde personalet, hvis ikke det skal ende med et kollaps i det offentlige sundhedsvæsen.