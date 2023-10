Sygehusene kan spare 150.000 scanninger væk - OUH er i gang

Godformiddag fynboer.

Livecenteret begynder med nyheden om, at hver sjette scanning mangler helt eller delvist en klar faglig begrundelse.

Det viser en gennemgang af scanninger foretaget i Region Syddanmark, oplyser Sundhedsstyrelsen.

På Radiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital er de i gang med nedbringe antallet af unødvendige scanninger.

Afdelingen er eksempelvis stoppet med at genscanne patienter med små forandringer på lungen. Det betyder 1000 færre scanninger om året, siger cheflæge Ib Erik Jensen til Ritzau.

- Hvis den første scanning viser, at forandringen er mindre end seks millimeter, og den ser godartet ud, så ved vi fra videnskabelige studier, at patienten ikke har større risiko end baggrundsbefolkningen for at få lungekræft. Og derfor scanner vi ikke igen.

Det giver ikke kun en økonomisk besparelse. Det skåner også patienten for stråling, der på længere sigt kan give kræft.

Ud af 100.000 patienter, der får foretaget en CT-scanning, vil cirka én udvikle kræft på grund af scanningen, forklarer Ib Erik Jensen til Ritzau.