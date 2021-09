Telefonerne kimer: Syge danskere sætter pres på vagtlægen

Flere børneafdelinger har meldt om stort pres på afdelingerne, fordi en del børn med RS-virus indlægges.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at man "følger udviklingen ekstra tæt".

- Der er pres på børneafdelinger flere steder i landet, men foreløbigt tyder det på, at det kan håndteres af regionerne ved for eksempel at flytte rundt på patienter mellem afdelinger/matrikler, oplyser enhedschef Charlotte Hosbond, Sundhedsstyrelsen, i et skriftligt svar.