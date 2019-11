Trods bekymring: Næsten alle hjerteløbere har kursus i at give førstehjælp

Borgere i Region Syddanmark skal ikke være bekymrede over, at frivillige i en ny førstehjælperordning ikke behøver at have gennemgået et førstehjælpskursus.

Det mener Per Sabro Nielsen, der er lægefaglig direktør i Region Midtjylland, hvor ordningen Trygfondens Hjerteløber allerede bruges i dag.

- Jeg kan kun betegne det som en kæmpe succes, siger han.

Hjerteløberne er et initiativ, der skal hjælpe med at yde livreddende førstehjælp ved hjertestop, inden den akutte ambulancehjælp når frem.

Frivillige førstehjælpere får via en app besked om, hvor de skal hen, og hvad de skal gøre i tilfælde af hjertestop. Men i modsætning til de frivillige i den nuværende ordning, Danmark Redder Liv, behøver de ikke at have gennemgået et hjerteredderkursus. Det har vakt kritik.

- Det synes jeg, hvis jeg skal sige det med mine egne ord, er en katastrofe, har Per Lauritsen, der er akut- og førstehjælper på Langeland, tidligere sagt til TV 2/Fyn.

Forberedte frivillige

Fra maj 2020 erstatter hjerteløberne den nuværende ordning, hvor det er et krav, at de frivillige har tager og løbende genopfrisker et førstehjælpskursus i hjertelungeredning.

Selvom det ikke er et krav for hjerteløbere, har det vist sig, at stort set alle de frivillige har det alligevel. Ifølge tal fra Region Midtjylland har flere end 96 procent af Hjerteløberne i regionen fået mindst et kursus i hjertelungeredning. 40 procent har opfrisket deres kursus inden for det seneste år.

- Når man melder sig til det, ved man, hvad der skal til. Det er ikke sådan, at det er nogle tosser, der kommer ud, siger Per Sabro Nielsen.

Det hænger muligvis sammen med, at 30 procent af de frivillige hjerteløbere er sundhedsprofessionelle.

SÅDAN FUNGERER HJERTELØBERNE Når 1-1-2 Vagtcentralen får opkald om hjertestop, kan de automatisk sende besked til de hjerteløbere, der befinder sig tæt på personen med hjertestop. Som hjerteløber bliver du enten bedt om at tage direkte hen til personen og yde hjertelungeredning eller bedt om at hente den nærmeste hjertestarter på vejen. Hvis du bliver kaldt ud til et hjertestop, får du en alarm på telefonen, hvor du kan svare, om du kan løbe afsted, eller om du er forhindret. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har været på kursus i livreddende førstehjælp. Du kan altid afmelde dig hjerteløberordningen, hvis du ikke længere ønsker at være med. Kilde: trygfonden.dk Se mere

Landsdækkende ordning

Personligt har jeg svært ved at forstå bekymringen Per Sabro Nielsen, lægefaglig direktør, Region Midtjylland

Ifølge lægefaglig direktør Per Sabro Nielsen er det en stor fordel, at hjerteløbere kan yde førstehjælp, uanset hvor i landet de befinder sig.

- Når jeg er til møde i København, er det der, jeg bliver kaldt ud, siger han.

Defor hjælper er det en fordel, at man som frivillig får hjælp af moderne teknologi og via en app kan finde frem til det rette sted. På den måde er der også langt flere, der kan blive frivillige førstehjælpere. I Region Syddanmark har flere end 6.500 allerede meldt sig, og man forventer at nå op på 20.000.

- Det er afgørende, at der kommer nogen hurtigt og giver hjertelungeredning, siger Per Sabro Nielsen og fortsætter:

- Personligt har jeg svært ved at forstå bekymringen.

