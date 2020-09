Trods få indlagte: Derfor begrænser OUH adgangen for pårørende

Fra onsdag er der nye restriktioner på vej bag murene på Odense Universitetshospital, OUH.

- Vi har desværre måttet starte nogle af de samme initiativer, som vi havde i foråret, siger Michael Dall, der er direktør på OUH.

I foråret var det i en længere periode ikke muligt for hele familien at besøge pårørende, der lå på sygehuset, og det træder i kraft igen.

- Hvis man kommer som pårørende, vil vi kun have én pårørende med. Tilsvarende hvis man er indlagt, skal det være én fast pårørende, der kommer på besøg, forklarer OUH-direktøren.

Ked af udvikling

Han ærgrer sig over, at OUH igen er nødt til at lukke for adgangen til Fyns største sygehus.

- Det er vi selvfølgelige kede af, for vi ved, hvor vigtige pårørende er i sådan et forløb, når man skal have en svær besked, eller hvis man er indlagt med svær sygdom, men det ser vi os nødsaget til lige nu, siger Michael Dall.

Undtaget er dog pårørende til kritisk syge, børn eller døende.

Tiltaget, der også gjaldt i foråret, kommer, selv om der kun er fire indlagte med coronavirus i hele Region Syddanmark.

Er det ikke en overreaktion, hvis der kun er fire indlagte?

- Nej, fordi vi har risikoen, når der er unge mennesker, der er smittet, så kan de også smitte nogle pårørende, som måske er ældre og svækket, og så ender vi med at få et tryk i sygehusvæsenet, forklarer Michael Dall.

Smitten stiger i Odense

Antallet af smittede med cororavirus er steget i løbende af den seneste uge, hvor der er registreret 132 tilfælde.

I første omgang gælder restriktionerne kun sygehuset i Odense - og altså ikke sygehusene i Svendborg, Nyborg eller på Ærø.

Begrænsningen af besøg skal hjælpe med at beskytte læger, sygeplejersker og patienter.

- Vi skal sikre os, at personalet ikke bliver syge, men allervigtigst at patienterne ikke bliver syge af at komme på sygehuset, siger Michael Dall.

OUH vil samtidig - ligesom Odense Kommune - hjemsende medarbejdere, der kan arbejde hjemmefra. Derudover vil patientsamtaler med lægen i højere grad foregå virtuelt eller over telefonen.

De nye regler gælder til og med 22. september.