Udvalgt sundhedspersonale på OUH får 12.000 kroner

- Det er dejligt, at vores direktion har valgt at bruge ubrugte lønkroner til at værdsætte og anerkende dem, der har ydet en meget stor indsats i et travlt efterår. Det siger jeg velvidende, at nogle er glade for den påskønnelse, mens andre er bekymrede for, om vi nu skal holde kæft resten af vinteren, siger Karin Kjersgaard Kjemstrup.

Hun hører også fra andre faggrupper som bioanalytiker og radiografer, der er skuffede over, at der ikke blev penge til dem.

- Jeg kan sagtens forstå, at der er faggrupper, der føler sig forbigået. Det må direktionen stå på mål for, men jeg forstår dem godt, siger Karin Kjersgaard Kjemstrup.

På det mål står Niels Nørgaard Pedersen:

- Alle medarbejdere yder en stor indsats hver dag. Vi kunne ønske, at vi havde lokale muligheder for at tilgodese alle, men hvis det skulle kunne mærkes hos dem, der får tillægget, har vi måttet fokusere og sætte en grænse.