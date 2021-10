Unødvendige udrykninger presser ambulanceredderne

Et nyt forskningsprojekt fra Århus Universitet kan vise sig at være en del af løsningen. Her blev borgere nemlig bedt om vurdere om situationen var akut, når de ringede efte hjælp, ved at trykke på en såkaldt akutnap, angivet som et nummer på telefonen. Her var det kun fem til ti procent af borgerne, der udnyttede akutknappen.

Er det ikke farligt, at borgere i akutte situationer skal igennem sådan en proces, som både tager tid og kræver overskud?

- Det er jo ikke noget, man bruger ved 112-opkald. Det er noget, man bruger ved opkald til alarmcentralen. Og det ser ud til, at borgerne synes, at akutknappen fungerer. Man må jo gå ud fra, at når folk ikke udnytter den mulighed, så er det fordi de selv skønner, at de godt kan vente nogle minutter, siger Jes Søgaard.

Fremtidens akutopkald

Jes Søgaard påpeger dog også, at der er nødt til at komme en langsigtet plan for alarmcentralerne. Her ser forskeren store muligheder for at bruge kunstig intelligens, der kan analysere opkaldene for centralens personale.



- Det vil være arbejdskraftbesparende, og det er det, der er hele humlen i det her. Vi vil stå i en arbejdskraftmangel de næste årtier på det her område, og derfor er vi nødt til at udvikle nye teknologier. Det er faktisk på vej i udlandet, og der skal vi koble os på den forskning, så vi også kan udnytte det i Danmark.