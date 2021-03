Inddeles efter alder: Se, hvornår du kan blive vaccineret

Tre målgrupper i vaccinationskalenderen er blevet lagt sammen og inddelt efter alder. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens opdaterede kalender.

Konkret betyder det, at Sundhedsstyrelsen regner med at være færdig med at vaccinere sårbare grupper tidligt i april.

Herefter vil vaccinationskøen blive inddelt efter alder.

Overlæge og enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg forklarer i en pressemeddelelse, at man nu er så langt med vaccineprogrammet, at de fleste sårbare og gamle er vaccinerede.

- Vil vi meget snart se, at vaccinerne begynder at komme til landet i langt større mængder, end vi har set hidtil.

- I den situation giver det god mening at justere målgrupperne, så vi kan få rullet de mange vacciner ud så hurtigt og så effektivt, som overhovedet muligt og sikre os, at de rigtige personer får dem først, siger hun i pressemeddelelsen.

Borgere i aldersgruppen 80-84 forventes nu at være vaccineret ved udgangen af april. Det afhænger dog af, om de forventede leverancer af vaccinedoser holder stik.

Aldersgruppen 75-79 forventes at være færdige i tidlig maj - med samme forbehold for vaccineleverancen. Derefter vil man løbende vaccinere dem i alderen 50-74 afhængigt af, hvordan vaccineleverancen bliver.

Den 10. maj planlægger Sundhedsstyrelsen at påbegynde vaccinationen af borgere i aldersgruppen 45-49 år og i aldersgruppen 16-19 år.

Bagefter kommer turen til de 40-44-årige og de 20-24-årige, hvorefter de 35-39-årige og 25-29-årige kan komme til. Sidst kommer de 30-34-årige.

Sundhedsstyrelsen planlægger, at der i løbet af marts skal vaccineres flere end 800.000 mennesker. I april bliver tallet skruet op til mere end 1,4 millioner.

Dermed kan slutdatoen for kalenderen også rykkes frem. Sundhedsstyrelsen forventer dermed at være færdig tre uger tidligere end før forventet.

Hele kalenderen kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.