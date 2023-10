Hvis Stephanie Lose kommer til at indgå i regeringen som minister, så skal der findes en ry regionrådsformand, og står det til Venstres gruppe i regionsrådet, så bliver afløseren Bo Libergren.

Det oplyser Venstre i Syddanmark i en pressemeddelelse mandag.

Bo Libergren har været med siden etableringen af Region Syddanmark i 2006, og han bor til daglig i Odense. Han er i dag formand for Udvalget for Nær Sundhed og gruppeformand for Venstre