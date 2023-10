Veteran gik en måned i koma, efter organ sendte giftstoffer op i hans hjerne

Ingen erindring

Under sin indlæggelse er John nødt til at få indoperereret en TIPS i leveren for at redde ham fra en styrtblødning. Det er et metalrør, der leder blodet igennem den syge lever. Desværre øger det risikoen for leverkoma, hvor for mange giftstoffer går op og påvirker hjernen.

Leveren er et livsvigtigt organ, der fungerer som en rensningscentral, som fjerner giftstoffer fra kroppen. Når leverfunktionen svigter, er der stor risiko for, at giftstofferne går op og påvirker hjernen.

Det sker desværre også for John Thomsen. I september 2022 går han i leverkoma, og denne gang kommer indlæggelsen til at vare en måned.

Selv har han ingen erindringer om det lange ophold på sygehuset.

- Jeg kan jo ikke huske det, for jeg var fuldstændig slukket. En grøntsag med ble på. Der var jeg faktisk sikker på, at jeg skulle dø, fortæller han.